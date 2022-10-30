Стали гарматним м’ясом для ЗСУ: на Харківщині майже знищили 12-тисячний корпус РФ

Жовтень, 30 в 0:03

В Україні майже повністю знищено 11-й армійський корпус ЗС РФ, який мав обороняти Калінінград, проте був перекинутий на фронт у Харківській області.

– Корпус, затиснутий між двома країнами НАТО вздовж стратегічного моря, мав дати російським військам перевагу в глобальній війні. Натомість він став гарматним м’ясом для української армії, яка на папері була слабшою за російську. Зараз Калінінград майже беззахисний, і загроза, яку війська області колись становили для НАТО, зникла, – повідомляє Forbes.

Журналісти наголошують, що до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Калінінграді було не менше 12 тисяч військових РФ. На озброєнні сили РФ в області мали біля 100 танків Т-72, ​​декількасот бойових машин БТР, гаубиці Мста-С, а також ракети БМ-27 і БМ-30.

Коли справи армії РФ на фронті стали погіршуватися, РФ мобілізував 11-й армійський корпус, перекинувши його на кораблях і літаках до Бєлгорода, а потім – на Харківщину.

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У виданні зазначають, що три місяці важких боїв підірвали сили корпусу. Під час контрнаступу ЗСУ у Харківській області десятки тисяч росіян втекли, здалися в полон або загинули на місці.

При цьому, 11-й армійський корпус постраждав більше, ніж більшість формувань РФ у регіоні. За інформацією Генштабу ЗСУ, тоді корпус втратив 200 машин і половину особового складу.