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Факти / Україна

У Севастополі вдруге за день лунають вибухи: що відомо

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Потребує перевірки
У Севастополі вдруге за день лунають вибухи: що відомо

У анексованому Севастополі прогриміли вибухи.

Про це повідомляють у місцевих Telegram каналах.

За непідтвердженими даними, на півострові наразі працює російське ППО.

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Наразі ані українська сторона, ані окупаційні “адміністрації” не коментували інформацію про вибухи.

Це друга серія вибухів за 29 жовтня. Перші вибухи лунали зранку суботи, після чого Росія вийшла зі зернової угоди, звинувативши у цьому Україну та Британію.

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Підрив флоту РФ та зрив зернової угоди: що відомо про вибухи у Севастополі

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