Жовтень, 30 в 0:08

У анексованому Севастополі прогриміли вибухи.

Про це повідомляють у місцевих Telegram каналах.

За непідтвердженими даними, на півострові наразі працює російське ППО.

Зараз дивляться

Наразі ані українська сторона, ані окупаційні “адміністрації” не коментували інформацію про вибухи.

Це друга серія вибухів за 29 жовтня. Перші вибухи лунали зранку суботи, після чого Росія вийшла зі зернової угоди, звинувативши у цьому Україну та Британію.