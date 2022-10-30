Жовтень, 30 в 1:11

Україна отримала артилерійську перевагу над Росією на Херсонському напрямку.

Про це пише американська газета New York Times.

У матеріалі видання йдеться про те, що тривалий час війна в Україні велася в основному з повітря, за допомогою артилерії, ракет, снарядів і безпілотників. І протягом багатьох місяців Росія брала гору, маючи можливість обстрілювати українські міста, селища і військові об’єкти з позицій, що знаходяться далеко за межами досяжності української зброї.

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Але в останні місяці на лінії фронту на півдні України стався перелом. За словами українських командирів і військових аналітиків, завдяки західній зброї і саморобним безпілотникам, Україна тепер має перевагу в артилерії в цьому районі.

– Україна тепер має перевагу як у дальності стрільби, так і в точності наведення ракет і артилерійських снарядів, – пише видання.

При цьому російські військові, як і раніше, є грізною силою: у них є крилаті ракети, значна армія і мільйони артилерійських снарядів, хоча і неточних. При цьому газета вказує, що точної і дальньої артилерії Росії якраз не вистачає.

– Українські солдати знищують бронетехніку вартістю в мільйони доларів за допомогою дешевих саморобних безпілотників, а також за допомогою більш сучасних безпілотників та іншої зброї, наданої Сполученими Штатами і союзниками, – зазначає NYT.

Видання зазначає, що зростаюча перевага України в артилерії являє собою різкий контраст із боями по всій Україні влітку, коли Росія обстрілювала українські позиції мінометним і артилерійським вогнем, що дало Росії змогу повільно, хоча і з великими втратами, просуватися на півдні.

Нині в Херсонській області, кажуть українські командири, сторони випускають приблизно однакову кількість снарядів, але удари України не лише б’ють на більшу відстань, але й більш точні завдяки ракетам GMLRS із супутниковим наведенням та артилерійським снарядам, наданим Заходом.

Залишається відкритим питання, як довго російські війська зможуть або захочуть протриматися в Херсоні, зазначає NYT.

– Росія не в змозі підтримувати логістичні поставки на західний берег Дніпра, – сказав Конрад Музика, військовий аналітик і директор компанії Rochan Consulting, розташованої в Гданську, Польща.

Він додав, що заява українських військових про те, що вони домоглися переваги в артилерії і ударах безпілотників на півдні, “вельми правдоподібна”.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти вивозять із Херсона до Криму транспортні засоби, які перебували в комунальній власності міста. Також повідомляється про відносне вивезення медичних препаратів із більшості аптек міста.