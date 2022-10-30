Як Росія краде українське зерно із Запоріжжя – розслідування Financial Times

Жовтень, 30 в 19:41

Газета Financial Times розповіла, як Росія торгує краденим українським зерном з території Запорізької області. Про це йдеться у розслідуванні видання.

Повідомляється, що у червні окупанти створили “державний зерновий оператор” у тимчасово окупованому Бердянську, який очолив бізнесмен із Санкт-Петербурга Микита Бусел.

Однак оператор, який мав формувати фейковий держфонд зерна для продажу краденої агропродукції, не зареєстрований ні в Україні, ні у Росії. Окупаційна адміністрація постійно хизувалась, що регіон експортує близько 5 тис. тонн зерна на день залізницею та близько 1,5 тис. – 2 тис. тонн автомобільним транспортом.

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Для вивозу зерна за межі України терористи з РФ використовували судно Pawell під прапором Сирії, яке належить, ймовірно, фіктивній британській компанії Pawell Shipping Co LLP LLPCo. 31 липня корабель прибув до Керчинської протоки та вимкнув транспондер, після чого вирушив у бік порту.

На радарах Pawell знову з’явився 15 серпня. Це сталося через два дні після того, як у документах, які побачило FT, судно було заповнене 2 675 тонн пшениці у Бердянську. Pawell завчасно мав документи, начебто зерно завантажили не в українському порту, а в порту Кавказу в РФ.

Газета пише, що усі документи вносяться до російських баз, тому у митників іноземних держав немає значних підстав сумніватися у легальності вантажу.

Надалі це судно вирушило до Туреччини, де корабель розвантажили у порту Самсун – транспортер на цей період знову вимкнули. Коли судно наступного разу з’явилося в доступі, воно вже було порожнім. Кінцевим пунктом призначення був невеликий порт Хопа (Туреччина), неподалік кордону з Грузією.

На початку жовтня The Associated Press опублікували розслідування, в якому зазначалося, що Росія заробила на контрабанді українського зерна щонайменше $530 млн. Під час розслідування з’ясували, що РФ використовувала фальсифіковані декларації та хитрощі для викрадення українського продовольства.