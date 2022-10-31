ЗСУ зміцнюють позиції у Бахмуті, проте окупанти продовжують обстріли

Жовтень, 30 в 22:26

Кількість ворожих ударів по тилових містах Донецької області, зокрема по Краматорську та Слов’янську, значно скоротилася.

Цьому сприяла деокупація частини області ЗСУ та відтіснення російських окупантів, повідомила кореспондентка телеканалу Fredoom Олена Грамова.

Вона зазначила, що російські військові продовжують обстрілювати Мар’їнський і Авдіївський напрямки. Найгарячішою точкою залишається Бахмут.

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– Попри міцну оборону міста, Бахмут продовжують обстрілювати. За сьогоднішній день двоє людей отримали поранення від обстрілів і було пошкоджено чотири багатоповерхові будинки, – сказала вона.

Наразі непроста ситуація і на деокупованих територіях Донецької області. Рятувальники продовжують відновлювати електропостачання і розбирати завали, під якими знаходять рештки людей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 249-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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