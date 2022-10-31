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Факти / Україна

Захищено: Експертка розповіла, як будуть відновлювати пам’ятки архітектури України, котрі зруйнували російські агресори

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Захищено: Експертка розповіла, як будуть відновлювати пам’ятки архітектури України, котрі зруйнували російські агресори

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