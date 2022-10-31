Факти / Україна Жовтень, 31 в 13:25 Захищено: Експертка розповіла, як будуть відновлювати пам’ятки архітектури України, котрі зруйнували російські агресори Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач Цей вміст захищено паролем. Щоби його переглянути, будь ласка, введіть свій пароль нижче: Пароль: Зараз дивляться Теги: Війна в Україні, Російська агресія Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!