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Факти / Україна

На Одеській митниці під час обшуків у контейнері знайшли гелікоптер Мі-2

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
На Одеській митниці під час обшуків у контейнері знайшли гелікоптер Мі-2
Фото: ДБР

ДБР під час обшуків на Одеській митниці виявило у контейнері багатоцільовий гелікоптер Мі-2, який вже 8 місяців міг виконувати бойові завдання на фронті.

Слідчі дії тривають, а саме встановлюються власники техніки та обставини переміщення гвинтокрила.

– Також буде дана правова оцінка діям посадовців митниці, які в умовах повномасштабної агресії Росії проти України не вжили жодних кроків для своєчасного розмитнення гелікоптера, – повідомляють у ДБР.

Наразі вертоліт вилучено й вирішується питання про передання його на потреби ЗСУ.

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Наголошується, що ДБР продовжує результативну “ревізію” прихованих від розмитнення 133 контейнерів на Одеській митниці.

Повідомляється, що Бюро у межах розслідування раніше задокументувало масштабні зловживання на Одеській митниці: вже зафіксовано збитки державі на 300 млн грн і робота триває.

Джерело: ДБР
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