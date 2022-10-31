Жовтень, 31 в 12:36

На тимчасово захопленій території Херсонської області окупанти демонтують обладнання вишок стільникового зв’язку.

Його вивозять на територію тимчасово окупованої Донецької області для налагодження та розширення покриття так званих національних операторів зв’язку.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні.

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За інформацією наших військових, також триває підготовка до евакуації окремих підрозділів та військової техніки окупантів з правобережної частини Херсонської області.

Для цього уточнюється наявність плавзасобів річкового флоту, встановлюються понтонні переправи та періодично проводиться перевірка справності та готовності барж.

Як повідомили у Генштабі, дві з них днями успішно знищені підрозділами Сил оборони України в районі Антонівського мосту.

Також за минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.

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