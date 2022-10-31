У Харкові під час повітряної тривоги лунають вибухи
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Місцеві пабліки повідомляють про віддалені звуки вибухів у Харкові.
Чекаємо на офіційну інформацію.
Тим часом, в області лунає повітряна тривога.
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Нагадаємо, що під час чергової масованої атаки військ РФ 31 жовтня було завдано ушкоджень 18 об’єктам у 10 регіонах України. Більшість із цих об’єктів енергетичні. Через це на всій території України розпочалися аварійні відключення електропостачання.
Війна в Україні триває 250-й день.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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