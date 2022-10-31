Жовтень, 31 в 20:00

Останнім часом різко зросла кількість добових втрат особового складу окупаційних військ РФ. На це впливають два фактори.

Відповідний аналіз оприлюднив у своєму Telegram-каналі військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

– Думаю, всі звернули увагу на зростання кількості ліквідованих окупантів останніми днями у звітах Генерального штабу ЗСУ. Власне, нічого дивного. Справа в тому, що зараз у зоні бойових дій сформовано два фактори, що впливають на таке зростання втрат, – зазначив Коваленко.

За його словами, перший фактор полягає в тому, що в бойових діях почали брати участь підрозділи РФ, нещодавно поповнені мобілізованими росіянами. Командування відправляє їх у прямі зіткнення з підрозділами Збройних сил України.

Зараз дивляться

Коваленко уточнив, що, наприклад, 423 мотострілецький полк РФ складається практично з одних мобілізованих, а в 57 мотострілецькій бригаді їх понад 60%.

– Абсолютно непідготовлені, недоукомплектовані технікою та офіцерським складом підрозділи зараз стоять проти мотивованих ЗСУ. Результат цього протистояння відображається у цифрах, – наголосив експерт.

Другий фактор, який впливає на зростання кількості ліквідованих окупантів, полягає в їх розміщенні. Наприклад, коли російське командування зосереджує на одній невеликій локації велику кількість військ, то робить їх більш вразливими для ударів ЗСУ.

Як приклад Коваленко навів ситуації на правому березі Херсонщини. Там зараз зосереджено близько 25 батальйонних тактичних груп ворога. І така щільність призводить до “тісноти на плацдармі” та вразливості окупантів, котрі гинуть під обстрілами артилерії ЗСУ.

Суттєве збільшення втрат окупантів спостерігається протягом останніх кількох днів. Наприклад, 30 жовтня в Генеральному штабі ЗСУ прозвітували про 950 ліквідованих загарбників. Це рекордна цифра за час війни.

31 жовтня стало відомо про знищення ще 620 російських окупантів.

Джерело: Telegram-канал Олександра Коваленка