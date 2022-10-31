Жовтень, 31 в 15:39

Вранці 31 жовтня у небі над Києвом сили протиповітряної оборони знищили 12 ворожих цілей.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

– З цих 16 цілей гарантовано знищили 12. Також вже повернули напругу на одному із водозаборів. Найближчим часом у місті відновлять водопостачання. Ми намагаємося мінімізувати наслідки таких ударів. Всі служби працюють в надзвичайному режимі, – розповів він.

Нагадаємо, вранці 31 жовтня у Києві пролунали вибухи. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що завдяки ефективній роботі сил ППО влучань по столиці не зафіксовано.

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Однак ранкові удари по Київщині вплинули на водо- та енергопостачання столиці. Зокрема, у Київводоканалі повідомили, що через аварійну ситуацію у Києві 80% споживачів залишились без води.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок ранкової масованої атаки 31 жовтня було завдано ушкоджень 18 об’єктам у 10 регіонах України.

Джерело: Вечірній Київ