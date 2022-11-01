78 ракет та п’ять безпілотників: Залужний повідомив, чим війська РФ обстрілювали Україну 31 жовтня
Упродовж 31 жовтня російські війська випустили по цивільним об’єктам України 55 крилатих ракет Х-101, одну керовану авіаційну ракету Х-59, 22 зенітних ракети до С-300 та п’ять безпілотників.
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
– Тільки за сьогодні противник застосував по цивільним об’єктам України 55 крилатих ракет Х-101 та одну керовану авіаційну ракету Х-59, 22 зенітних ракети до С-300, 4 БПЛА типу Shahid-136 та один БПЛА Ланцет-3. Не знаю як хто, але ми тримаємося, перегруповуємося, нарощуємо резерви, зміцнюємо оборону і поступово звільняємо рідну землю, – написав він.
Залужний зазначив, що перемога Україні дається дуже важко, проте вона неодмінно буде.
Нагадаємо, що сьогодні Сили протиповітряної оборони збили 45 із 55 ворожих ракет, які були випущені з літаків стратегічної авіації.