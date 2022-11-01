Листопад, 01 в 16:32

Ймовірне перекидання Росією до Білорусі гіперзвукових ракет Кинджал є швидше спробою натиснути на країни Заходу. На ситуацію в небі України це ніяк не вплине.

Про це заявив сьогодні на брифінгу речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, відповідаючи на запитання, як перекидання Кинджалів до Білорусі може вплинути на ситуацію в українському небі.

– Не може ніяк вплинути. Вплинути може зменшення кількості цих Кинджалів або їхня повна відсутність, – зазначив Ігнат.

Він нагадав, що гіперзвукові ракети Кинджал летять на відстань в тисячі кілометрів (2 тис. км і більше) і запускаються з літаків стратегічної авіації, зокрема МіГ-31К та інших.

Зараз дивляться

Тож неважливо, звідки агресор запускає ці ракети. Маючи таку дальність польоту, вони можуть загрожувати Україні як з тимчасово окупованого Криму, так і з РФ чи Білорусі.

– Можуть загрожувати будь-якій точці України, завдавати удару, на який реагувати буде дуже важко. Тому неважливо, де цей літак знаходиться: чи він десь у Криму, чи в РФ, чи на території Білорусі. Його перебування на території Білорусі – це більше загроза не так Україні, як брязкання цією зброєю на адресу західних країн, Європи, – наголосив Ігнат.

Сьогодні британська розвідка оприлюднила дані, що Росія перекинула до Білорусі два винищувачі-перехоплювачі МіГ-31К, здатні нести ракети Кинджал. У розвідці уточнили, що агресор має небагато цих ракет, і розміщення їх у Білорусі нададуть РФ незначну додаткову перевагу для ураження цілей в Україні.

Джерело: Media Center Ukraine