Листопад, 01 в 21:37

Київ та область можуть залишитися без світла на кілька тижнів, заявив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Він не виключає повного відключення електроенергії у випадку подальших влучань російської армії в об’єкти енергетичної інфраструктури.

– Якщо будуть пошкодження, які ми зможемо відновити за два тижні, то це свідчитиме про те, що нам два тижні потрібно протриматись. Якщо будуть інші пошкодження, то процес ремонту може зайняти й більше часу або, навпаки, менше. На жаль, у нас такий ворог, що важко передбачити умови ураження. Тобто є реальна загроза, що ми на термін до двох тижнів можемо опинитися без світла. І ми вже готуємося до цього, – сказав Кулеба.

Крім цього, за словами очільника Київської ОВА, ворожі обстріли енергетичної інфраструктури можуть призвести до відсутності опалення.

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– Для такого випадку в Київській області є 750 стаціонарних пунктів обігріву. Ці пункти обладнані відповідними генераторами, там є їжа, певні запаси води. Тобто це укриття, які дадуть змогу бути в теплі й безпеці. У ДСНС є також інфраструктура мобільних пунктів обігріву, – сказав Кулеба.

Раніше мер столиці Віталій Кличко повідомив, що за найгіршого сценарію у Києві розгорнуть близько 1 тис. пунктів обігріву.