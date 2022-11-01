Листопад, 01 в 10:04

Під час повітряної тривоги вибухів у Львівській області 1 листопада не було. Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.

За його словами, звуки, які місцеві жителі могли почути перед повітряною тривогою – не вибухи. Вони були під контролем відповідних служб.

Наразі в Україні дійсно оголошено повітряну тривогу. Однак Максим Козицький нагадав: все, що важливо знати жителям Львівської області, він оперативно повідомляє у своїх соцмережах.

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Відповідно інформація про начебто вибухи на Львівщині, яку поширюють деякі ЗМІ, блогери та Telegram-канали, не відповідає дійсності.

Де саме зараз є небезпека ракетного удару, а де ситуація спокійна – можна переглянути на інтерактивній онлайн-карті повітряних тривог в Україні.