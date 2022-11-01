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Факти / Україна

Карта бойових дій на 01.11.2022 – ситуація на фронті

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби армія РФ завдала 60 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснила понад 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Підрозділи протиповітряної оборони України на різних напрямках збили чотири ворожі гелікоптери, два безпілотники та 45 крилатих ракет.

Карта бойових дій в Україні на 01.11.2022

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 251-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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