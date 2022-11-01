Листопад, 01 в 8:29

1 листопада в Києві повністю відновлено водо- та електропостачання після обстрілу.

Втішною новиною зранку поділився міський голова столиці Віталій Кличко.

Очільник Києва подякував фахівцям Київводоканалу та ДТЕК, які працювали майже добу, щоб повернути воду та світло жителям міста.

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Однак, додає Віталій Кличко, попри те, що світло в столиці відновлено, його таки вимикатимуть.

А все тому, що після ворожих обстрілів окупантів дефіцит в енергосистемі міста залишається значним.

Нагадаємо, що 31 жовтня під час обстрілу Києва частина столиці залишилась знеструмленою через удари по об’єктах критичної інфраструктури.

Не стало енергопостачання в 350 тис. помешканнях Києва. 80% споживачів залишились без води.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 251-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Віталій Кличко