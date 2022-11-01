Місцеві нарахували чотири прильоти: у Миколаєві опівночі пролунали вибухи
Потребує перевірки
Фото: Depositphotos
Опівночі 1 листопада в Миколаєві було чути звуки вибухів.
За свідченнями очевидців, загалом було чотири прильоти.
Місцеві жителі стверджують, що ракети російські окупанти запускали з території тимчасово захопленої Херсонської області.
Зараз дивляться
Коментарів від обласної та місцевої влади поки що не надходило.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 251-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.