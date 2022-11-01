Місцеві нарахували чотири прильоти: у Миколаєві опівночі пролунали вибухи

Листопад, 01 в 6:38

Опівночі 1 листопада в Миколаєві було чути звуки вибухів.

За свідченнями очевидців, загалом було чотири прильоти.

Місцеві жителі стверджують, що ракети російські окупанти запускали з території тимчасово захопленої Херсонської області.

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Коментарів від обласної та місцевої влади поки що не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 251-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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