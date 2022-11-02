Листопад, 01 в 23:44

Благодійний фонд Повернись живим та мережа АЗК OKKO запускають ініціативу Око за око, метою якої є придбання 25 розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів Shark.

Загальна вартість проєкту – 325 млн грн. За ці кошти хочуть придбати:

75 літаків з підвісом;

25 спеціально розроблених під комплекс повнопривідних транспортів Torsus ;

; 25 станцій управління (інтегровані в авто);

25 пускових установок;

комплект запасних частин, ЗІП та тритижневий курс навчання екіпажів операторів.

– Це рішення “під ключ” – ми не просто купуємо черговий безпілотник чи комплекс, ми у буквальному значенні створюємо автономну самодостатню безпілотну авіаційну систему, яка здатна працювати у погану погоду (зимою), швидко доставляти та покидати район польотів, безпечно транспортувати комплекс по бездоріжжю, та просто надійно працювати, а не створювати проблеми, – написав голова фонду Повернись живим Тарас Чмут.

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