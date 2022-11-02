Око за око: Повернись живим оголосив збір на українські безпілотники Shark
Благодійний фонд Повернись живим та мережа АЗК OKKO запускають ініціативу Око за око, метою якої є придбання 25 розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів Shark.
Загальна вартість проєкту – 325 млн грн. За ці кошти хочуть придбати:
- 75 літаків з підвісом;
- 25 спеціально розроблених під комплекс повнопривідних транспортів Torsus;
- 25 станцій управління (інтегровані в авто);
- 25 пускових установок;
- комплект запасних частин, ЗІП та тритижневий курс навчання екіпажів операторів.
– Це рішення “під ключ” – ми не просто купуємо черговий безпілотник чи комплекс, ми у буквальному значенні створюємо автономну самодостатню безпілотну авіаційну систему, яка здатна працювати у погану погоду (зимою), швидко доставляти та покидати район польотів, безпечно транспортувати комплекс по бездоріжжю, та просто надійно працювати, а не створювати проблеми, – написав голова фонду Повернись живим Тарас Чмут.
Приєднатися до збору можна, заправившись PULLS 95 або PULLS Diesel у мережі АЗК ОККО. З кожного літра цих видів пального 1 грн автоматично передаватимуть на безпілотники.
Для донатів можна використовувати спеціальний рахунок ініціативи.
Фото: Повернись живим