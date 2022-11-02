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Факти / Україна

Око за око: Повернись живим оголосив збір на українські безпілотники Shark

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Shark

Благодійний фонд Повернись живим та мережа АЗК OKKO запускають ініціативу Око за око, метою якої є придбання 25 розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів Shark.

Загальна вартість проєкту – 325 млн грн. За ці кошти хочуть придбати:

  • 75 літаків з підвісом;
  • 25 спеціально розроблених під комплекс повнопривідних транспортів Torsus;
  • 25 станцій управління (інтегровані в авто);
  • 25 пускових установок;
  • комплект запасних частин, ЗІП та тритижневий курс навчання екіпажів операторів.

– Це рішення “під ключ” – ми не просто купуємо черговий безпілотник чи комплекс, ми у буквальному значенні створюємо автономну самодостатню безпілотну авіаційну систему, яка здатна працювати у погану погоду (зимою), швидко доставляти та покидати район польотів, безпечно транспортувати комплекс по бездоріжжю, та просто надійно працювати, а не створювати проблеми, – написав голова фонду Повернись живим Тарас Чмут.

Зараз дивляться

Приєднатися до збору можна, заправившись PULLS 95 або PULLS Diesel у мережі АЗК ОККО. З кожного літра цих видів пального 1 грн автоматично передаватимуть на безпілотники.

Для донатів можна використовувати спеціальний рахунок ініціативи.

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Фото: Повернись живим

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