Листопад, 01 в 8:25

Російські сили, ймовірно, продовжують перекидати війська та військову техніку через річку Дніпро в очікуванні контрнаступу Збройних сил України на Херсон.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Українські військові 30 жовтня повідомили, що окупанти готуються до перекидання артилерійських підрозділів та озброєння із західного берега Дніпра для можливої ​​передислокації на інших напрямках.

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В оперативному командуванні Південь повідомили, що російські загарбники готуються до евакуації окремих підрозділів та військової техніки із західного берега та зібрали плавзасоби для здійснення евакуації.

Херсонський колаборант Кирило Стремоусов заявив, що 30 жовтня армія РФ розпочала інженерні роботи в Білозерці (6 км на захід від Херсона) та Чорнобаївці (1 км на північ від Херсона).

Чорнобаївка є останнім населеним пунктом на трасі М14 на північ від Херсона. Нинішня лінія фронту проходить менше ніж за 20 км на північний захід від Чорнобаївки. Підготовка окупантів до оборони цього населеного пункту свідчить про те, що росіяни очікують на наступ ЗСУ.

Раніше керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що операція зі звільнення Херсона від російських окупантів, найімовірніше, триватиме до кінця листопада.