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Факти / Україна

Упали чотири дрони: РФ уночі обстрілювала Полтавщину

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
збитий дрон-камікадзе

Уночі 1 листопада РФ обстрілювала Полтавську область безпілотниками.

Вибухи в регіоні лунали протягом двох годин – із другої до четвертої ночі.

О третій ночі керівник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив про збиття трьох ворожих БПЛА, поки решта ще кружляли над регіоном.

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За годину очільник області уточнив, що чотири дрони впали на цивільні об’єкти.

Рятувальники почали приборкувати пожежу, що спалахнула на місці падіння безпілотників.

За попередньою інформацією, жертв немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 251-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Дмитро Лунін

Фото: Віталій Кличко

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