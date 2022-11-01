Вночі були “салюти”: окупант зізнався, що РФ використовує фосфорні бомби в Україні
Росія продовжує використовувати на війні в Україні заборонені у всьому світі фосфорні бомби. Нещодавно від цих боєприпасів постраждав Бахмут на Донеччині.
Про це свідчить перехоплена телефонна розмова окупанта, яку оприлюднила Служба безпеки України.
– Наші хохлів фосфором палили. Салюти були вночі. Ця х*йня, якщо на шкіру потрапляє, на тіло, пропалює до кісток. І прям заграва така, п*зда була, – розповідає загарбник своїй дружині.
І таке озброєння, як запевняє окупант, є тільки у РФ: у них немає такої х*йні, тільки у наших є.
В СБУ наголосили, що навіть такі методи не допоможуть окупантам, і вони обов’язково відповідатимуть за свої злочини.
Слідчі СБУ вже відкрили понад 15 тис. проваджень за 438 статтею (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 251-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.