Листопад, 01 в 17:36

Росія продовжує використовувати на війні в Україні заборонені у всьому світі фосфорні бомби. Нещодавно від цих боєприпасів постраждав Бахмут на Донеччині.

Про це свідчить перехоплена телефонна розмова окупанта, яку оприлюднила Служба безпеки України.

– Наші хохлів фосфором палили. Салюти були вночі. Ця х*йня, якщо на шкіру потрапляє, на тіло, пропалює до кісток. І прям заграва така, п*зда була, – розповідає загарбник своїй дружині.

І таке озброєння, як запевняє окупант, є тільки у РФ: у них немає такої х*йні, тільки у наших є.

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В СБУ наголосили, що навіть такі методи не допоможуть окупантам, і вони обов’язково відповідатимуть за свої злочини.

Слідчі СБУ вже відкрили понад 15 тис. проваджень за 438 статтею (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 251-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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