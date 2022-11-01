Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Вночі були “салюти”: окупант зізнався, що РФ використовує фосфорні бомби в Україні

Валентина Чорна, редакторка стрічки
фосфорні боєприпаси

Росія продовжує використовувати на війні в Україні заборонені у всьому світі фосфорні бомби. Нещодавно від цих боєприпасів постраждав Бахмут на Донеччині.

Про це свідчить перехоплена телефонна розмова окупанта, яку оприлюднила Служба безпеки України.

– Наші хохлів фосфором палили. Салюти були вночі. Ця х*йня, якщо на шкіру потрапляє, на тіло, пропалює до кісток. І прям заграва така, п*зда була, – розповідає загарбник своїй дружині.

І таке озброєння, як запевняє окупант, є тільки у РФ: у них немає такої х*йні, тільки у наших є.

Зараз дивляться

В СБУ наголосили, що навіть такі методи не допоможуть окупантам, і вони обов’язково відповідатимуть за свої злочини.

Слідчі СБУ вже відкрили понад 15 тис. проваджень за 438 статтею (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 251-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте
СБУ повідомила про підозру ще трьом колаборантам

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка