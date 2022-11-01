Листопад, 01 в 1:02

Європейська комісія підготувала три варіанти фінансової підтримки України на 2023 рік. Загалом ЄС має намір виділити близько €18 млрд.

Про це пише Politico з посиланням на власні джерела.

Коштами від Євросоюзу планують покрити близько половини дефіциту українського держбюджету, який становитиме $38—40 млрд. Київ отримуватиме гроші щоквартально, починаючи з січня.

Зараз дивляться

Перший варіант фінансової підтримки полягає в тому, щоб позичити гроші під так званий “запас міцності”, або різницю між максимальною сумою, яку блок може залучити від країн-членів ЄС, і фактичними витратами ЄС.

Для цього потрібна згода всіх країн ЄС та Європейського парламенту, а також зміни до нормативних актів ЄС.

Другий варіант – надання країнами бюджетних гарантій Єврокомісії, що відбувається і зараз. Але тепер вони повинні будуть покривати 100% суми, а не 61%, оскільки “іншого бюджетного покриття” в бюджеті ЄС не залишилося.

Надання таких гарантій може сповільнити допомогу на кілька місяців, оцінюють у ЄК.

Третій варіант – аналогічний до другого, але без національних гарантій. В разі нестачі коштів Єврокомісія повинна буде скоротити заплановані витрати ЄС та запозичати й надавати кредити на зворотній основі.