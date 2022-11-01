Закривають лікарні та магазини: окупанти створюють гуманітарну кризу у Голій Пристані

Листопад, 01 в 18:48

Російські окупанти позбавили населення Голої Пристані Скадовського району медичної допомоги. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

— Росіяни вивозять автотранспорт, обладнання і ліки з Центральної райлікарні та ЦПМСД, а будівлі закривають. На все місто залишилась лише одна машина швидкої, – написав він у своєму Telegram-каналі.

За його словами, “евакуюватися” за вказівкою окупантів ніхто не бажає, зокрема лікарі.

Янушевич також повідомив, що 4 листопада у місті припинить працювати ринок, а наступного дня окупанти закриють всі продуктові магазини.

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Окрім цього окупанти примусово депортують підопічних Голопристанського геріатричного пансіонату. Тих, хто не може самостійно пересуватися, вивозять до тимчасово окупованого Генічеська, інших – до тимчасово окупованого Криму.

Він зазначив, що виїхати на підконтрольні Україні території у цивільних людей можливості немає, адже отримати перепустку через вимоги росіян практично неможливо.

Джерело: Ярослав Янушевич

Фото: Zruchno Travel