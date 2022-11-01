Зробила татуювання з його словами, це дає сили: розповідь дружини полоненого військового

Листопад, 01 в 14:35

Командир взводу 36 бригади морської піхоти, старший лейтенант Олексій Сабащук із Вінниччини вже 169 днів перебуває в полоні російських окупантів.

Захищати Україну від загарбників він пішов добровольцем, згодом закінчив військовий заклад вищої освіти. Три роки тому Олексій підписав контракт із ЗСУ.

Дружина командира Наталя розповіла, що востаннє розмовляла із ним телефоном на початку квітня. Він привітав її з днем народження і попросив писати щодня. Однак відтоді звʼязок обірвався.

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Після тривалих пошуків Наталя знайшла ім’я чоловіка у російських списках. Ще одну звістку отримала від його колеги, звільненої з російського полону влітку. Виявилося, що в полон Олексій Сабащук потрапив під час боїв за Маріуполь.

Вдома на нього чекає велика родина: батьки, друзі та донька Мілана. За словами дружини, дівчинка дуже сумує за татом. Щоб Олексій міг все наздогнати, вона постійно знімає для нього успіхи Мілани.

Із 4 квітня Наталя надіслала Олексію 357 повідомлень. Каже, що робитиме це, доки він не повернеться додому.

На річницю подружнього життя вона зробила татуювання останньої записки, яку написав для неї Олексій. Це були слова: Я тебе кохаю.

– Кожного разу, коли мені важко, дивлюся на нього і ніби він поряд. Це додає сили не здаватися, не опускати руки, — каже Наталя.

Жінка визнає, що ніколи не була публічною людиною. Але сьогодні на весь світ готова кричати і благати, аби її чоловіка повернули додому.

Вона переконана, що в жодному разі ми не маємо забувати про наших воїнів, адже вони – все, що у нас є.

Фото: Наталія Сабащук