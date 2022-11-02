Листопад, 02 в 14:33

Під час засідання Ставки верховного головнокомандувача військові доповіли президенту Володимиру Зеленському про актуальну ситуацію на фронті.

Зі свого боку розвідники розповіли присутнім про оборонні та наступальні спроможності російських окупантів.

Ще однією темою засідання було обговорення того, як в Україні відбудовують об’єкти критичної інфраструктури, зокрема енергетики, які напередодні зазнали руйнувань унаслідок повітряних атак росіян.

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Особливо відзначили роботу сил протиповітряної оборони, які вночі зупинили чергову атаку ворожих дронів-камікадзе.

Президент наголосив на тому, що необхідно пришвидшити роботу над формуванням ефективної системи ППО України.

Учасники засідання також розглянули питання забезпечення українських підрозділів боєкомплектом і перебіг підготовки військ до зимового періоду.

Нагадаємо, минуле засідання Ставки головнокомандувача відбулося у неділю, 30 жовтня. Тоді його учасники обговорили майбутні дії РФ, забезпечення армії та захист інфраструктури.