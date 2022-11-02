Не долетіли до Києва: ППО збила вночі шість дронів Shahed-136
На підльоті до Києва вночі 2 листопада сили протиповітряної оборони збили шість дронів-камікадзе Shahed-136.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
– Дякуємо нашій ППО, – йдеться у повідомленні.
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Загалом упродовж ночі, за даними Повітряних сил ЗСУ, у східних та центральних областях України знищено 12 із 13 дронів-камікадзе Shahed-136.
Зокрема, шість безпілотників збили зенітні ракетні підрозділи, авіація та мобільні вогневі групи Повітряного командування Схід, ще шість – у зоні відповідальності Повітряного командування Центр.
Фото: Віталій Кличко