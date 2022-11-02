Не виключаємо переміщення людей: Старух про опалення у Запоріжжі та удари РФ

Листопад, 02 в 19:35

Рішення влади про переміщення людей залежатиме від ситуації в Запоріжжі та області, а також від сили ударів РФ по критичній інфраструктурі.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

– Зрозуміло, що треба буде пересувати людей в ті регіони, де буде тепло. Навіть в межах міста це потрібно буде робити, якщо в правій частині буде тепло та електрика, а в лівій потрібен буде довготривалий час, щоб її відновити. Ясно що будемо переміщувати людей та мешканців громад, – каже Старух.

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Крім того, він зазначив, що до Запоріжжя ракети С-300 долітають за 40 секунд і ППО не встигає спрацювати.

– Ми дуже близько до лінії зіткнення і тому ракети в нас летять не стільки крилаті, а С-300, які ракети ППО. Вони 45-50 секунд летять і ППО не встигає спрацювати. І сирена включається на 10-15 секунд раніше, ніж вибухи, – говорить голова ОВА.

Також він зазначив, що енергетична система збудована таким чином, що ладна переживати складні випробування, а енергетики досить професійні. Тому, якщо вдень було відключене фактично все місто, громади навколо, то на вечір вдалось відновити енергопостачання.