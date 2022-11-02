Листопад, 02 в 13:23

У 2023 році російські окупанти можуть створити два потужні ударні угруповання на Запорізькому і Сумському напрямках.

Це може стати результатом перекидання виведених з Херсонського плацдарму військ РФ. Таку думку висловив перший заступник голови оборонного комітету Ради, генерал-лейтенант Михайло Забродський.

За його словами, завдання цих угруповань може полягати у тому, щоб завдати двох ударів з північного і південного напрямків.

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Північне угруповання, ймовірно, може діяти за напрямком Суми – Полтава – Дніпро, а південне – Запоріжжя – Дніпро. Тим часом війська РФ на Сході намагатимуться скувати ЗСУ і зробити неможливим використання наших підрозділів на інших загрозливих напрямках.

Кінцевою військовою метою такої операції, на думку Забродського, може бути стратегічне оточення ЗСУ на лівому березі річки Дніпро, про що так мріють окупанти.

Однак генерал запевнив, що цей задум не є новим та несподіваним. За його словами, такий план, ймовірно, розглядався командуванням РФ як варіант розвитку ситуації навесні цього року. Його окремі елементи ворог навіть намагався реалізувати.

Водночас Забродський наголосив, що Україна вже зміцнила та продовжує зміцнювати оборону на згаданих напрямках.

На його думку, перспективним є створення нових потужних українських оперативних угруповань: на Півдні – в районі східніше Запоріжжя, на Півночі – в районі Сум.

Він пояснив, що у разі успіху ворога вони створювали б для нього суттєву флангову загрозу і давали б гарантовану можливість прориву можливого оточення.

За розрахунками Забродського, для виконання зазначених завдань необхідно створити два оперативних об’єднання, в складі кожного з яких має бути 4-5 загальновійськових, 2-3 танкових і 1-2 артилерійських бригад.

Загалом це до 600 танків, до 1100 БТР/БМП та до 500 гармат і РСЗВ. Генерал переконаний, що з урахуванням планового постачання озброєння і військової техніки партнерами і можливостей вітчизняних ремонтних підприємств такі показники є цілком реалістичними.