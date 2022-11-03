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Факти / Україна

Допитайте, вбийте, розчленуйте: жінка окупанта вразила жорстокістю

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
Допитайте, вбийте, розчленуйте: жінка окупанта вразила жорстокістю
Фото: Depositphotos

Жорстокість пересічних росіян іноді вражає навіть їхніх близьких-окупантів.

У перехопленій ГУР Міноборони України розмові окупанта з дівчиною остання каже вбити українських полонених.

Спочатку вона питає, чи стає тихіше на позиціях її хлопця. На це він відповідає, що вогонь лише стає щільнішим.

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Потім військовий РФ каже їй, що вони піймали двох українських військовослужбовців. Дівчина одразу ж цікавиться, чи вбили військовополонених. Відповідь загарбника, що їх лише допитують розчарувала росіянку і вона почала підбивати його замучити українців:

Допитайте, відріжте, убийте їх, розчленуйте, розірвіть, спаліть, заберіть у них все. Нащо вам потрібно їх ще годувати? Взагалі не годуйте їх, до дерева прив’яжіть, – каже жінка.

Навіть окупанта дивує її жорстокість. Він принагідно зазначає, що ця розмова може бути перехоплена:

Ти потім десь у групі будеш свій голос бачити, – каже російський військовий.

Нагадаємо, нещодавнє перехоплення ГУР свідчить, що російські солдати крадуть військове майно.

Джерело: ГУР
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