Листопад, 03 в 11:33

Жорстокість пересічних росіян іноді вражає навіть їхніх близьких-окупантів.

У перехопленій ГУР Міноборони України розмові окупанта з дівчиною остання каже вбити українських полонених.

Спочатку вона питає, чи стає тихіше на позиціях її хлопця. На це він відповідає, що вогонь лише стає щільнішим.

Зараз дивляться

Потім військовий РФ каже їй, що вони піймали двох українських військовослужбовців. Дівчина одразу ж цікавиться, чи вбили військовополонених. Відповідь загарбника, що їх лише допитують розчарувала росіянку і вона почала підбивати його замучити українців:

Допитайте, відріжте, убийте їх, розчленуйте, розірвіть, спаліть, заберіть у них все. Нащо вам потрібно їх ще годувати? Взагалі не годуйте їх, до дерева прив’яжіть, – каже жінка.

Навіть окупанта дивує її жорстокість. Він принагідно зазначає, що ця розмова може бути перехоплена:

Ти потім десь у групі будеш свій голос бачити, – каже російський військовий.

Нагадаємо, нещодавнє перехоплення ГУР свідчить, що російські солдати крадуть військове майно.