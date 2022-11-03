Листопад, 03 в 14:43

Офіс генерального прокурора та співробітники Держбюро розслідувань викрили низку високопосадовців, які розікрали 250 млн грн. Кошти перераховувалися на волонтерські рахунки нібито для закупівлі бронежилетів для військових.

Головним підозрюваним є керівник державного підприємства Укрпатент. На думку правоохоронців, він міг організувати схему, до якої залучив головну бухгалтерку та виконувачку обов’язків держсекретаря Міністерства економіки. Крім того, до махінацій причетний керівник однієї з благодійних організацій.

Колишній керівник держпідприємства мав залишок коштів на рахунку, які міг витратити виключно на статутні потреби. Проте вирішив заволодіти ними.

Зараз дивляться

Саме директор благодійної організації підготував підроблену документацію про нібито потребу у закупівлі бронежилетів для ЗСУ. Перераховані так званому благодійнику гроші перевели у готівку через низку фіктивних фірм та привласнили учасники схеми.

Після виведення грошей колишній директор Укрпатенту виїхав з України. Наразі правоохоронці перевіряють законність підстав для його виїзду. В.о. державного секретаря міністерства з роботи звільнилась, розраховуючи уникнути відповідальності за свої дії.

Зараз на рахунки підприємств, які були залучені у махінаціях, накладено арешти.

Директору та головній бухгалтерці Укрпатенту, колишній чиновниці міністерства і директору благодійної організації повідомили підозри за ч. 5 ст. 191 (привласнення майна) Кримінального кодексу. Максимальне покарання за цими статтями передбачає позбавлення волі до 12 років.

Довідково.

Державне підприємство Укрпатент входить до Мінекономіки і займається експертизою та державною реєстрацією промислових зразків, географічних покажчиків, винаходів, торговельних марок тощо.

Нинішнім очільником Укрпатенту є Олександр Опанасенко, як зазначається на сайті підприємства. До серпня керівником був Андрій Кудін.