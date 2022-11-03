Листопад, 03 в 16:00

Російські війська посилили терор на тимчасово окупованих територіях України. Там почастішали випадки зникнення людей, облав та “полювання” на чоловіків призовного віку, яких окупанти намагаються силоміць “мобілізувати” в армію РФ.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу представник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

За його словами, після запровадження так званого воєнного стану на тимчасово захоплених територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей окупанти посилили тиск на місцеве населення.

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Людей змушують виконувати важкі фортифікаційні роботи на передових позиціях військ РФ. Загарбники проводять додаткові заходи так званої фільтрації.

Крім того, рашисти поспіхом вивозять матеріальні та історичні цінності, а також вкрадене в українців майно якнайдалі від лінії зіткнення, зокрема й до РФ.

– Збільшилася кількість випадків зникнення безвісти місцевих мешканців, а також проведення облав та полювання на чоловіків призовного віку, яких насильницьким способом доставляють до військкоматів для забезпечення виконання плану мобілізації на тимчасово окупованих територіях, – наголосив Мотузяник.

Він додав, що російська пропаганда паралельно намагається знизити панічні настрої серед мешканців окупованих територій. Пропагандисти поширюють брехню, що начебто із впровадженням так званого воєнного стану керівництво РФ збільшить обсяги гуманітарної допомоги.

Нещодавно в Херсонській області окупанти викрали 46 дітей до п’яти років – вихованців Херсонського обласного будинку дитини.

А в тимчасово окупованому Бердянську (Запорізька область) загарбники розпочали вибіркову перевірку мобільних телефонів місцевих мешканців, шукаючи підписки на українські ресурси в соцмережах.

Джерело: Військове телебачення України