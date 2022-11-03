Окупантів гнітить, що воюють на “алюмінієвих бляшанках” – розвідка Британії
Російських солдатів гнітить, що їм доводиться воювати на старих бойових машинах піхоти, які вони самі ж прозвали “алюмінієвими бляшанками”.
Про це 3 листопада повідомили в розвідці Міноборони Великої Британії.
За даними оборонного відомства, у середині жовтня під час наступу українських військ втрати російської бронетехніки зросли до понад 40 одиниць на добу.
А це, до слова, стільки техніки, скільки має бути в батальйоні.
Тож, з огляду на те, що РФ у своїй війні проти України покладається саме на бронетанкові підрозділи та артилерію, не виключено, що останніми тижнями Росія могла придбати в Білорусі щонайменше 100 додаткових танків і бойових машин піхоти.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 253-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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