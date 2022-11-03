Тут техніки, рації навіть немає: окупант скаржиться на погане забезпечення та втрати у взводі

Листопад, 03 в 21:17

Військовослужбовець Росії на Донецькому напрямку у перехопленій українською розвідкою розмові розповів про ситуацію у підрозділі неподалік Кремінної.

– Тут техніки немає, рації навіть немає. У нас командир додому поїхав, – каже солдат РФ.

Також він додає, що їх у взводі залишилося всього 35 людей.

– 20, напевно, “300”-х та 4, напевно, “200”-х, – повідомляє той про їх втрати.

Крім того, військовий РФ зазначає, що на постах стоять чеченці та нікого не випускають.

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– Виїхати знайдеш на чому, але військових не випускають. “Ахмадівці” на постах стоять”. Так, на постах стоять, на кордонах, – повідомляє окупант.

До речі, у перехопленій ГУР Міноборони України розмові окупанта з дівчиною остання просить вбити українських полонених.