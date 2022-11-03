У Сватовому окупанти змушують дітей навчатись у школах, де розмістились самі – Генштаб

На тимчасово захопленій території Луганської області підрозділи російських окупаційних військ продовжують використовувати цивільних як живий щит.

За інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, РФ і далі розміщує свої підрозділи в школах та на підприємствах Сватового.

Після цього окупанти, попри обстріли, змушують приводити дітей на заняття до навчальних закладів.

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Вимагають загарбники, щоб продовжували працювати й дорослі.

Тим часом на тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей триває примусова “евакуація” населення.

Виселяють жителів населених пунктів уздовж лівого берега річки Дніпро від Великої Знам’янки Запорізької області до Нової Каховки Херсонської області.

Не припиняють росіяни викрадати та вивозити з Голої Пристані до Скадовська автомобілі швидкої допомоги й лікарняне обладнання.

Генеральний штаб ЗСУ натомість підрахував втрати окупантів після уражень протягом попередніх днів.

Так, відомо, що в Першотравневому Миколаївської області знищено близько 60 військовослужбовців РФ.

У Василівці Запорізької області поранено майже пів сотні російських загарбників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 253-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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