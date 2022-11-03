Листопад, 03 в 12:23

У більш віддаленій перспективі Росія може сформувати на території Білорусі військове угруповання для участі в повномасштабній війні проти України. Проте для його формування агресору знадобиться не менше, ніж 2-3 місяці.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов.

Він розповів, що на Волинському, Житомирському та Київському напрямках обстановка наразі стабільна. Ознак формування ворогом наступальних угруповань нема.

Зараз дивляться

Водночас, за словами Громова, ситуація довкола створення спільного угруповання військ РФ та Білорусі в межах так званої Союзної держави залишається неоднозначною.

– З одного боку, заяви та дії обох сторін свідчать, що поточним завданням є відволікання уваги та відтягування українських військ зі Сходу та Півдня нашої країни на північний напрямок. Проте у більш віддаленій перспективі є загроза формування угруповання, що може бути задіяне в агресії проти України, – зазначив Громов.

Так, зараз відбувається перекидання до Білорусі підрозділів першої танкової армії РФ (передусім другої мотострілецької дивізії), разом із технікою та щойно мобілізованими особами.

Окупанти розміщуються на основних військових полігонах Білорусі.

Наприклад, упродовж жовтня РФ перемістила: близько 1,5 тис. залізничних платформ із озброєнням та військовою технікою; до 200 пасажирських вагонів; понад 100 вантажних вагонів із військовим майном.

Крім того, Росія продовжує використовувати білоруську територію для завдання ракетних ударів по території України. Особливу роль агресор відвів авіабазі в районі населеного пункту Лунинець. Там розміщуються іранські дрони-камікадзе та їхні оператори.

Громов наголосив: наразі перекидання російських військ до Білорусі жодних чином не впливає на Україну.

– Наші плани вивірені, завдання для військовослужбовців визначені. Всі виконують свої завдання. У визначені періоди проводиться перевірка готовності наших військ, які виконують завдання на кордоні з Білоруссю, а також у прикордонних районах Харківської та Сумської областей. Наші підрозділи готові до будь-яких дій з боку противника, – заявив він.

Громов уточнив, що ситуація зараз контрольована та цілком стабільна. А ЗСУ відстежують всі переміщення ворога та готові до будь-якого розвитку подій.

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Коли РФ гіпотетично може сформувати угруповання в Білорусі

Під час брифінгу Олексію Громову поставили запитання, за скільки часу при нинішній динаміці перекидання військ РФ у Білорусі може з’явитися угрупування, яке гіпотетично може бути задіяне під час повторного наступу на Україну.

У відповідь Громов повідомив, що найближчими тижнями цього точно не буде.

Він пояснив, що до Білорусі зараз переміщують переважно підрозділи ЗС РФ, укомплектовані мобілізованими. Для них ще потрібно провести підготовку, злагодження в складі підрозділів, визначити завдання.

– Протягом найближчих тижнів це не очікується. Ми розраховуємо, що це може бути не раніше, ніж через 2-3 місяці, – повідомив Громов.

Він додав, що Збройні сили України докладуть усіх зусиль, щоб випередити та зупинити ворога. За словами Громова, це не означає, що ЗСУ будуть вести бойові дії на території Білорусі. Йдеться насамперед про стійкий захист кордонів України.

Як відомо, 10 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив про розгортання на білоруській території спільного регіонального угруповання військ так званої Союзної держави (тобто спільного угруповання Білорусі та РФ).

Після цього Росія почала перекидати до Білорусі свою військову техніку та солдат.

За прогнозами керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, загроза нового наступу з Білорусі може зрости після втрати Росією Херсону.

Джерело: Військове телебачення України