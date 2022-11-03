Україна компенсує збитки громадянам та бізнесу, а потім виставить рахунок РФ – Клименко

Листопад, 03 в 15:45

Україна не може виплачувати репарації, оскільки вона постраждала сторона, а не країна-агресор. Проте вона виплачуватиме своїм громадянам та бізнесу компенсації на базі закону, який ще треба ухвалити у другому читанні, а потім через міжнародні інструменти стягне ці кошти з РФ.

Народна депутатка Юлія Клименко в ефірі телемарафону пояснила, як українці отримуватимуть компенсації за втрачене майно.

– У Верховній Раді лежить закон, який пройшов перше читання і чекає на друге, щодо компенсації збитків громадянам і юридичним особам, які постраждали внаслідок окупації. Коли цей закон ухвалять, є можливість на його базі виплачувати компенсації за пошкоджене майно, – наголосила вона.

За її словами, компенсації отримуватимуть передусім ті люди, у яких це було єдине житло.

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– Тобто, якщо у вас була квартира в Ірпені або Бучі, і це було єдине ваше житло, то ви отримає компесацію в перших рядах. Якщо це був дачний будинок, то це вже буде друга черга, і т. д. Закон чітко визначатиме, хто, коли і скільки буде отримувати компенсації за втрачене майно, – пояснила Клименко.

Політик наголосила, що всі збитки акумулює держава Україна і потім подає через міжнародні інструменти на стягнення компенсації з РФ.

– Є багато різних інструментів і механізмів, але суть у тому, що Україна забирає всі збитки на себе і потім виставляє єдиною претензією країні-агресору, – додала вона.

На її думку, перші кошти, які надійдуть у фонд компенсацій, будуть від проданих заморожених російських активів.