Вони здатні це зробити: голова Пентагону про звільнення Херсону

Листопад, 03 в 20:19

ЗСУ можуть повернути Херсон під свій контроль, оскільки працюють ефективно та методично.

Таку думку висловив міністр оборони США Ллойд Остін.

– Я, безумовно, вірю в те, що вони здатні це зробити. І головне, українці вірять, що у них є для цього можливості, – заявив міністр.

Також він додав, що українські військові вдавалися до методичних та вкрай ефективних зусиль у відстоюванні своїх територій.

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– Думаю, вони надалі продовжать тиск, доки не встановлять контроль над територією на правому березі річки, – сказав Остін.

Досі американські чиновники намагалися уникати таких оптимістичних оцінок щодо контрнаступу ЗСУ у Херсонській області, який розпочався у вересні. Вони пролунали на тлі висловлювань про евакуацію цивільних та російських сил із правобережжя Херсонщини.

Нагадаємо, що сьогодні з будівлі Херсонської ОДА зник російський прапор.