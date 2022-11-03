Як повертались додому наші захисники: СБУ показала ексклюзивні кадри обміну полоненими

Листопад, 03 в 18:01

СБУ опублікувала ексклюзивне відео зі звільненими з полону РФ українцями.

– Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Життя кожного українця – найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення президента і повернути з полону кожного українця! – йдеться у дописі до відео.

На відео видно, як наші захисники повертаються додому та як їх з цим вітають.

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Нагадаємо, що 3 листопада Україна та Росія провели черговий обмін військовополоненими, в рамках якого додому повернулися 107 наших захисників. Вдалося звільнити з полону шістьох офіцерів, 101 рядового та сержанта.

Фото: скрін з відео