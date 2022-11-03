Листопад, 03 в 17:01

В Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії зменшилась кількість грабунків, розбійних нападів та крадіжок.

За словами начальника Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Нацполіції Олексія Сергєєва, за цей період війни поліцейські зареєстрували 212 тис. кримінальних проваджень, що на 14% менше за аналогічний період торік.

Зменшилась кількість нанесення тяжких тілесних ушкоджень, а також зґвалтувань. Проте поліція зареєструвала більше умисних убивств, але вони переважно вчинені російськими військовими.

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Майнові злочини, як-от крадіжки, грабунки та розбійні напади, ставалися рідше удвічі, ніж за аналогічний період торік. Але збільшилась кількість шахрайств майже на 30%.

Кількість неправдивих повідомлень про замінування збільшилась на чверть.

Це частина кібервійни, адже такі неправдиві повідомлення ворог використовує для дестабілізації ситуації в державі. Це підтверджують наші спеціалісти з кіберполіції, – сказав Сергєєв.

На 10% збільшилась кількість ДТП, на чверть – статистика загибелі пішоходів. За два тижні загинув 51 пішохід. З них 38 – у темний час доби.

Нагадаємо, Україна розпочала збір даних про злочини окупантів від громадян, які перебувають за кордоном.