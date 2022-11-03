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Факти / Світ

Зеленський та Санду обговорили падіння російської ракети в Молдові

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
санду

У четвер, 3 листопада, президент України Володимир Зеленський провів переговори із головою Молдови Маєю Санду. Одна з тем їхнього обговорення – падіння російської ракети на молдавській території під час чергового агресивного обстрілу України.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на каналі глави Української держави у Telegram.

– Під час розмови з президентом Молдови Маєю Санду обговорили поточні енергетичні та безпекові виклики для наших країн, а також російський повітряний терор, який зараз зачепив і Молдову. Обмінювалися оцінками падіння ракети на її території, – йдеться у заяві за підсумками переговорів президентів.

Зазначимо, що падіння російської ракети на півночі Молдови відбулося під час масованого удару РФ по Україні 31 жовтня. Ракету збили бійці ЗСУ.

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Після цього Молдова оголосила персоною нон ґрата одного зі співробітників російського посольства.

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