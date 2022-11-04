Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Переписав нерухомість у столиці на 250 млн грн: ексчиновника КМДА підозрюють у розкраданні держмайна

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
Підтверджено
Клінічний санаторій Жовтень

Колишній начальник управління Київської міської державної адміністрації підозрюється у зловживанні службовим становищем.

Слідство встановило, що чоловік в інтересах Федерації професійних спілок України та підконтрольних їй юридичних осіб без правовстановлюючих документів підписав накази про оформлення на них столичні майнові комплекси загальною вартістю 250 млн грн.

З державної власності вибули чотири об’єкти нерухомості загальною площею 42,5 тис м кв. Серед них — санаторій Жовтень та Київська міська курортна бальнеолікарня.

Зараз дивляться

Слідчі ДБР продовжують розслідування.

Нагадаємо, депутату, який допомагав окупантам красти зерно на Харківщині, повідомили про підозру.

Читайте
СБУ повідомила про підозру ще трьом колаборантам

Фото: Клінічний санаторій Жовтень

Джерело: Офіс генпрокурора
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка