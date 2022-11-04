Листопад, 04 в 12:44

Колишній начальник управління Київської міської державної адміністрації підозрюється у зловживанні службовим становищем.

Слідство встановило, що чоловік в інтересах Федерації професійних спілок України та підконтрольних їй юридичних осіб без правовстановлюючих документів підписав накази про оформлення на них столичні майнові комплекси загальною вартістю 250 млн грн.

З державної власності вибули чотири об’єкти нерухомості загальною площею 42,5 тис м кв. Серед них — санаторій Жовтень та Київська міська курортна бальнеолікарня.

Зараз дивляться

Слідчі ДБР продовжують розслідування.

Нагадаємо, депутату, який допомагав окупантам красти зерно на Харківщині, повідомили про підозру.

Читайте СБУ повідомила про підозру ще трьом колаборантам

Фото: Клінічний санаторій Жовтень