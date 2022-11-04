Переписав нерухомість у столиці на 250 млн грн: ексчиновника КМДА підозрюють у розкраданні держмайна
Підтверджено
Колишній начальник управління Київської міської державної адміністрації підозрюється у зловживанні службовим становищем.
Слідство встановило, що чоловік в інтересах Федерації професійних спілок України та підконтрольних їй юридичних осіб без правовстановлюючих документів підписав накази про оформлення на них столичні майнові комплекси загальною вартістю 250 млн грн.
З державної власності вибули чотири об’єкти нерухомості загальною площею 42,5 тис м кв. Серед них — санаторій Жовтень та Київська міська курортна бальнеолікарня.
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Слідчі ДБР продовжують розслідування.
Нагадаємо, депутату, який допомагав окупантам красти зерно на Харківщині, повідомили про підозру.