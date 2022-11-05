Листопад, 04 в 23:46

Російські військові прагнуть завдати ЗСУ максимальних втрат на Херсонському напрямку.

Про це в ефірі Фейгін LIVE заявив радник Офісу президента Олексій Арестович. За його словами, “нікчемною” дезінформацією про відхід з позицій Росія намагалася затягнути наші війська на Херсонський плацдарм.

– Їхнє завдання – завдати нам максимальних втрат на Херсонському напрямку, зробити операцію настільки кривавою, щоби будь-яке перенесення зусиль на інший напрямок було неможливим два-три місяці, – сказав він.

Утім, Арестович додав, що росіяни вже готують населення до непростих рішень, зокрема до залишення Херсону.

Зараз дивляться

– Вони привчають своє населення, внутрішню аудиторію до непростих рішень. Спершу почав Суровікін, потім Стремоусів, потім ще когось знайдуть. Вони привчають своє населення до того, що Херсон буде залишено після восьми місяців утримання. А відповідальність буде на місцевій владі, Суровікін колаборант. Тобто, не втримали не російські війська, а все через Суровікіна. Винен завжди той, хто говорить, – додав радник голови ОП.

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