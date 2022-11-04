Росія дронами атакувала Дніпропетровщину: спрацювала ППО

Листопад, 04 в 0:43

Пізно ввечері у четвер над Дніпропетровщиною зафіксовані безпілотники-камікадзе.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

– Дістали росіяни та їхні “мопеди”. Триває бойова робота сил ППО. Наші захисники ловлять гадів, – зазначив Лукашук.

Пізніше він дописав, що деталі будуть вранці.

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– Будуть гарні новини. Наші ППО – найкращі, – зазначив Лукашук.

До речі, 3 листопада російські війська завдали шістьох ракетних ударів по Покровську Донецької області, внаслідок чого була пошкоджена місцева школа, одна ракета влучила у приватний сектор.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 254-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Wikipedia