Росія дронами атакувала Дніпропетровщину: спрацювала ППО
Пізно ввечері у четвер над Дніпропетровщиною зафіксовані безпілотники-камікадзе.
Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
– Дістали росіяни та їхні “мопеди”. Триває бойова робота сил ППО. Наші захисники ловлять гадів, – зазначив Лукашук.
Пізніше він дописав, що деталі будуть вранці.
– Будуть гарні новини. Наші ППО – найкращі, – зазначив Лукашук.
До речі, 3 листопада російські війська завдали шістьох ракетних ударів по Покровську Донецької області, внаслідок чого була пошкоджена місцева школа, одна ракета влучила у приватний сектор.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 254-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: Wikipedia