У Києві починають екстрено вимикати світло
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4 листопада НЕК Укренерго надав розпорядження провести екстрені відключення світла в Києві.
Як повідомили в ДТЕК Київські електромережі, це необхідно для того, щоб уникнути масових аварій на енергообладнанні.
А все тому, що в Києві станом на 4 листопада значно зросло споживання електроенергії.
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– Ми починаємо виконувати розпорядження НЕК Укренерго вже зараз, – попередили в ДТЕК Київські електромережі.
На час екстрених відключень графіки стабілізаційних відключень не діють.
Джерело: ДТЕК Київські електромережі