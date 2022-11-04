У Києві починають екстрено вимикати світло

Листопад, 04 в 8:43

4 листопада НЕК Укренерго надав розпорядження провести екстрені відключення світла в Києві.

Як повідомили в ДТЕК Київські електромережі, це необхідно для того, щоб уникнути масових аварій на енергообладнанні.

А все тому, що в Києві станом на 4 листопада значно зросло споживання електроенергії.

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– Ми починаємо виконувати розпорядження НЕК Укренерго вже зараз, – попередили в ДТЕК Київські електромережі.

На час екстрених відключень графіки стабілізаційних відключень не діють.

Джерело: ДТЕК Київські електромережі