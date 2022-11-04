Листопад, 04 в 11:31

У тимчасово окупованому місті Енергодар Запорізької області російські військові намагаються провести так званий перепис населення.

Про це повідомив Енергодарський міський голова Дмитро Орлов. За його словами, вже другий день окупанти та колаборанти з так званої поліції ходять по квартирах, а також зупиняють людей у дворах біля житлових будинків.

Про підвищену активність загарбників повідомляють самі енергодарці, яким вже довелося взяти участь у фейковому переписі.

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Окрім паспортних даних та контактних телефонів людей, що залишились у місті, росіяни вимагають надати дані про родичів, які виїхали.

За словами Дмитра Орлова, нерідко так званий перепис закінчується обшуком у квартирі та прискіпливим вивченням усіх додатків у мобільному телефоні. Тому енергодарців просять бути максимально обережними.

До слова, нещодавно Генштаб ЗСУ також повідомляв, що окупаційна влада тимчасово захопленої території Запорізької області організувала проведення так званої інвентаризації житлового фонду.

Метою цього є пошук та відчуження житла місцевих мешканців, які виїхали з населених пунктів.

Фото: ГУР