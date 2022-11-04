Листопад, 04 в 21:01

З 24 жовтня в Україні перестали працювати 1 300 терміналів Starlink.

Як повідомляє CNN із посиланням власні джерела, причиною стала “відсутність фінансування”.

Відключення торкнулося блоку з 1 300 терміналів, які Україна в березні придбала у британської компанії SpaceX та використовувала для бойових операцій.

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– Українська армія сплачувала $2 500 на місяць за те, щоб кожен із 1 300 терміналів продовжував працювати, і до вересня загальна вартість збільшилася майже до $20 млн. Зрештою, вони більше не могли дозволити собі оплату, — пише CNN.

Перш ніж термінали повністю відключилися, на початку жовтня Міністерство оборони України звернулося до своїх британських колег із проханням сплатити щомісячний рахунок у розмірі $3,25 млн.

Британський чиновник зазначив CNN, що після обговорень між міністерствами “було вирішено, що військові можливості мають вищий пріоритет”.

– Ми підтримуємо низку терміналів, які мають пряме тактичне значення для українських військових у відбитті російського вторгнення. Ми розглядаємо та визначаємо пріоритетність усіх нових запитів з погляду впливу, який пожертвування можуть надати на підтримку України в захисті її народу від сумного вторгнення Путіна, — сказав чиновник.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна має щонайменше три джерела фінансування роботи Starlink.

За його словами, українські високопосадовці перебувають у прямому контакті з бізнесменом Ілоном Маском, щоб знайти вихід зі спірної ситуації щодо оплати роботи терміналів Starlink в Україні.