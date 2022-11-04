ЄС вивчає можливість використання активів Центрального банку РФ на мільярди євро, заморожених країнами ЄС, для допомоги у відновленні України.

Про йдеться в матеріалі видання на Bloomberg.

Обговорення цього питання перебуває на початковій стадії, і нещодавно експертам із правових питань було доручено розглянути можливі варіанти. Зазначається, що це доволі складна процедура з юридичної точки зору.

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Водночас виконавча влада ЄС вивчає способи назавжди перекрити доступ до коштів, що перебувають у Євросоюзі.

Ідеться, зокрема, про використання частини з $300 млрд резервів Центрального банку РФ, які були заморожені ЄС, США та іншими союзниками після вторгнення Росії в Україну.

– Лідери ЄС попросили представити варіанти використання заморожених активів для відновлення України відповідно до законодавства ЄС і міжнародного права, – сказав речник Крістіан Віганд, додавши, що робота триває.

За словами джерел медіаресурсу, це питання порушувалося і в США, але не зрозуміло, чи вживатиме Білий дім заходів з арешту російських резервів у доларах. Поки що Вашингтон висловлював сумніви щодо цього.