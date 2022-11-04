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Факти / Україна

Здавав окупантам односельців: жителя Київщини засудили до 15 років тюрми

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
Підтверджено
Житель села Перемога здавав окупантам членів самооборони
Фото: Офіс генпрокурора

Мешканця Київської області засудили до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна за пособництво окупантам. Його визнали винним у державній зраді в умовах воєнного стану.

На початку повномасштабного вторгнення Росії разом з іншими мешканцями села Перемога Броварського району чоловік створив загін самооборони.

Жителя села Перемога засудили за державну зраду

Фото: Офіс генпрокурора

Після окупації населеного пункту місцевий мешканець перейшов на бік ворога та розповів російським військовим про п’ятьох односельців з цього загону. Також здав військовослужбовцям РФ організатора і повідомив про його вказівки самооборонівцям щодо знищення російської техніки.

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Це допомогло загарбникам знайти хлопців та взяти у полон. Їм закрили обличчя шапками, виставили до паркану зі зв’язаними за спиною руками та стріляли, імітуючи страту.

Чоловіків тримали у полоні до звільнення села.

Нагадаємо, у Чернігові засудили оператора-навідника ЗС РФ до 10 років ув’язнення. 

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Джерело: Офіс генпрокурора
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