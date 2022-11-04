Скільки має бути окупантів, аби захопити Київ чи Харків: оцінка військового експерта

Листопад, 04 в 1:05

Для того, аби захопити Київ чи Харків Росії на одне місто потрібно щонайменше пів мільйона російських солдатів.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов у своєму відеоблозі, відповідаючи на запитання глядачів.

– Щоб захопити міста-мільйонники, потрібне дуже велике угруповання, дуже. Я думаю, що мінімально – близько пів мільйона і більше людей на одне місто. Можна спробувати меншими силами, але тоді гарантії успіху немає взагалі жодної, – сказав військовий експерт.

Жданов навів приклади, як та з якими втратами окупанти захоплювали міста з населенням меншим, аніж мільйон.

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– Вони Сєвєродонецьк штурмували три місяці. Вуличні бої – це найважчі бої. Пригадайте, скільки ми поклали російських військ у Маріуполі. Ми там повністю вбили бригаду спецназу ГРУ російської армії. Ми там убили бригаду морської піхоти 810-ту севастопольську: вона там полягла практично повністю. Ми повністю практично там поклали 150-ту мотострілецьку дивізію. Ось, що таке штурмувати в лоб, – розповів військовий експерт.

Крім того, він зазначив, що “Київ у діаметрі – приблизно 30 кілометрів, а по периметру – більше 100 кілометрів лінія меж міста”.